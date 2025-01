USA : Trump maintient les tarifs douaniers contre le Canada, le Mexique et la Chine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Maison Blanche a confirmé vendredi que l’entrée en vigueur de droits de douane de 25% sur les produits en provenance du Canada et du Mexique, et de 10% sur les produits chinois aura bien lieu le samedi 1er février.

Des rapports de presse circulant depuis quelques jours avançaient que le président américain, Donald Trump, envisage de retarder d’un mois l’application de ces tarifs.

“J’ai vu ces rapports, et ils sont faux”, a déclaré vendredi la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt lors d’une conférence de presse.

“Je peux confirmer que demain, la date butoir du 1er février fixée par le président Trump reste valable”, a-t-elle tranché.

Trump avait menacé d’imposer des tarifs douaniers en raison de “l’échec” du Canada et du Mexique à lutter contre le flux de migrants illégaux et de drogues, en particulier le fentanyl, à travers leurs frontières avec les Etats-Unis.

Selon des spécialistes cités par la presse, l’augmentation des droits de douanes risque d’avoir de lourdes répercussions sur certains secteurs comme l’automobile et l’énergie.

D’après l’agence Bloomberg, les échanges commerciaux entre les États-Unis et le Canada ont totalisé 699 milliards de dollars entre janvier et novembre 2024, et ceux avec le Mexique se sont élevés à 776 milliards de dollars.