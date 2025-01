Incendies à Los Angeles: plus de 14.000 hectares partis en fumée

Par LeSiteinfo avec MAP

Au moins onze personnes ont trouvé la mort dans les violents incendies qui font rage à Los Angeles, dans le sud de la Californie, ont indiqué les autorités locales.

Cinq décès sont survenus à cause de l’incendie dans le quartier Palisades, tandis que six autres étaient liés à l’incendie dans le quartier d’Eaton, a précisé la même source.

Près de 14.500 hectares sont partis en fumée, a souligné, de son côté, le Département californien en charge de la gestion des forêts et de la protection contre les incendies (CAL Fire).

Actuellement, six incendies font rage dans la région, selon Cal Fire.

L’incendie de Palisades, le plus important des six, a brûlé plus de 8500 hectares, tandis que plus de 5600 hectares sont partis en fumée dans l’incendie d’Eaton.

Par ailleurs, plus de 10.000 bâtiments ont été détruits dans les incendies.

Face à la violence des flammes, le président américain, Joe Biden, a annoncé le déploiement d’unités de l’armée pour soutenir les efforts des pompiers.

D’après une estimation de JPMorgan, les feux devraient coûter plus de 20 milliards de dollars aux assureurs, alors que l’agence Bloomberg estime que les pertes économiques pourraient s’élever à 57 milliards de dollars.

S.L.