Nouvelle aide militaire américaine de 375 millions de dollars à l’Ukraine

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Etats-Unis ont annoncé, mercredi, une nouvelle aide militaire de 375 millions de dollars à l’Ukraine.

Cette aide, provenant des stocks du Pentagone, comprend notamment des munitions, des véhicules blindés et des armes légères, a indiqué le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, dans un communiqué.

La nouvelle assistance comprend aussi des missiles, des roquettes et des pièces de rechange, a ajouté Blinken.

L’annonce de cette aide survient au moment où le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré que son pays étudierait la « possibilité » du recours à l’arme nucléaire en cas de « lancement massif » d’avions, de missiles ou de drones contre son territoire.

« Nous envisagerons une telle possibilité si nous recevons des informations fiables sur le lancement massif de moyens d’attaque aérospatiaux et leur franchissement de la frontière de notre Etat. Je fais référence à l’aviation stratégique et tactique, aux missiles de croisière, aux drones, aux avions hypersoniques et autres appareils d’aviation », a-t-il affirmé lors d’une réunion du Conseil de sécurité russe.