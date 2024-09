La princesse Kate Middleton annonce la fin de sa phase de chimiothérapie (VIDEO)

La Princesse de Galles, Kate Middleton, a annoncé lundi sur Instagram la fin de sa période de traitement par chimiothérapie.

Kate a accompagné la vidéo d’un message écrit dans lequel elle déclare : « À l’approche de la fin de l’été, je ne peux pas vous dire combien il est réconfortant d’avoir enfin terminé mon traitement par chimiothérapie. Les neuf derniers mois ont été extrêmement difficiles pour nous en tant que famille, la vie telle que vous la connaissez peut changer en un instant, et nous avons dû trouver un moyen de naviguer à travers des eaux tumultueuses et un chemin incertain », déclare la princesse de Galles. Et d’ajouter : « Le voyage du cancer est complexe, effrayant et imprévisible pour tout le monde, surtout pour ceux qui sont proches de vous. Avec humilité, il vous confronte également à vos faiblesses d’une manière que vous n’avez jamais envisagée auparavant, offrant ainsi une nouvelle perspective sur tout ».

Elle poursuit : « Ce temps m’a surtout rappelé à William et à moi-même de réfléchir et d’être reconnaissants pour les choses simples et importantes de la vie, que beaucoup d’entre nous tiennent souvent pour acquises. Simplement aimer et être aimé. »

Kate ajoute : « Mon attention est maintenant entièrement tournée vers le fait de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rester éloignée du cancer. Bien que j’aie terminé la chimiothérapie, le chemin vers la guérison complète est encore long et je dois continuer à affronter chaque jour tel qu’il vient. Cependant, j’ai hâte de reprendre le travail et de participer à des engagements publics dans les mois à venir, lorsque cela sera possible. Malgré tout ce que nous avons traversé, j’aborde cette nouvelle phase de rétablissement avec un sentiment renouvelé d’espoir et d’appréciation pour la vie. »

Kate Middleton conclut son message en disant : « William et moi sommes profondément reconnaissants pour le soutien que nous avons reçu et nous avons puisé une grande force de tous ceux qui nous ont aidés durant cette période. La gentillesse, la compassion et l’empathie de chacun ont été vraiment touchantes. »