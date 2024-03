Royaume-Uni: la princesse Kate atteinte d’un cancer

Par LeSiteinfo avec MAP

La princesse Catherine, épouse de William, prince de Galles, héritier du Royaume-Uni, a annoncé vendredi dans une vidéo être atteinte d’un cancer et avoir entamé une chimiothérapie.

« En janvier, j’ai subi une importante opération abdominale à Londres et, à l’époque, on pensait que mon état n’était pas cancéreux », a expliqué la princesse de Galles, précisant que l’opération s’est déroulée avec succès.

« Cependant, les tests effectués après l’opération ont révélé la présence d’un cancer. Mon équipe médicale m’a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et j’en suis aujourd’hui aux premiers stades de ce traitement », a-t-elle détaillé. « Mon travail m’a toujours procuré un profond sentiment de joie et j’ai hâte d’y retourner quand je le pourrai, mais pour l’instant, je dois me concentrer sur mon rétablissement complet », a-t-elle ajouté.

Le Palais de Buckingham avait annoncé, début février, qu’une forme de cancer a été identifiée chez le monarque britannique Charles III. « Lors de la récente intervention hospitalière du roi pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un autre sujet de préoccupation a été relevé. Des tests diagnostiques ultérieurs ont permis d’identifier une forme de cancer », avait précisé le Palais dans un communiqué.

S.L.