L’artiste égyptien Saad El Soghayar arrêté à l’aéroport du Caire

Les autorités égyptiennes ont arrêté ce mardi matin l’artiste égyptien Saad El Soghayar à l’aéroport international du Caire alors qu’il rentrait des États-Unis.

Lors de la fouille, des substances narcotiques ont été trouvées en sa possession, notamment des cigarettes électroniques contenant de l’huile de marijuana. Saad El Soghayar a reconnu posséder ces substances pour usage personnel et non pour la vente, ajoutant qu’il ignorait que ces substances étaient interdites en Égypte, selon plusieurs médias locaux.

Un procès-verbal a été rédigé contre Saad El Soghayar avant d’avoir été transféré au parquet pour être interrogé.

Il convient de noter que l’arrestation de Saad El Soghayar pour possession de drogues rappelle l’affaire de l’actrice Mouna Shalabi, qui avait été arrêtée il y a deux ans à son retour des États-Unis pour possession de substances narcotiques interdites en Égypte.

Cette affaire avait été portée devant les tribunaux, et le tribunal de première instance avait condamné Mouna Shalabi à une peine d’un an de prison et à une amende de 10 000 livres égyptiennes, avec sursis pour trois ans. La Cour de cassation a confirmé cette décision en mai dernier.