Nouvelle fonctionnalité sur Instagram

Instagram, la plateforme de partage de photos et de vidéos, a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité permettant d’écrire des commentaires sur les Stories, qui disparaissent 24 heures après leur publication.

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de commenter les Stories, créant ainsi une discussion entre les créateurs de contenu et leurs followers, plutôt que de simplement envoyer le commentaire dans un message privé au créateur.

Cette nouvelle mise à jour permettra à l’utilisateur d’ouvrir ou de fermer les commentaires sur n’importe quelle story, mais il n’est pas encore clair si la plateforme permettra de fermer les commentaires après la publication de celle-ci, comme c’est le cas pour les posts réguliers sur Instagram, a indiqué la porte-parole d’Instagram.

La nouvelle fonctionnalité fait partie d’une série de mesures prises par Instagram pour faire des « Reels » et des « Stories » un espace de partage de contenu et d’interaction sociale entre les créateurs de contenu et leurs abonnés, ainsi qu’entre amis et famille, et non seulement un espace de publication de contenu grand public, que l’utilisateur fait défiler rapidement en balayant l’écran vers le haut.

