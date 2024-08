Le patron de Telegram inculpé en France pour diffusion de contenus criminels

Par LeSiteinfo avec MAP

Le patron de l’application Telegram, le franco-russe Pavel Durov a été inculpé, mercredi soir, par la justice française pour complicité dans la diffusion de contenus criminels sur la messagerie.

Interpellé, samedi soir, à sa descente d’avion à l’aérogare du Bourget (nord de Paris) suite à un mandat d’arrêt français, puis placé en garde à vue, le milliardaire franco-russe est poursuivi pour « refus de communiquer les informations nécessaires aux interceptions autorisées par la loi, complicité de délits et de crimes qui s’organisent sur la plateforme (trafic de stupéfiants, pédocriminalité, escroquerie et blanchiment en bande organisée) et fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme ».

Pavel Durov et son frère Nikolaï, tous deux co-fondateurs de Telegram en 2013, faisaient l’objet depuis mars dernier de mandats de recherche émis par la justice française dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Remis en liberté après la fin de la garde à vue, Pavel Durov doit rester en France pour se présenter au commissariat de police deux fois par semaine et payer une caution de cinq millions d’euros.