WhatsApp se dote d’une nouvelle fonctionnalité

Par LeSiteinfo avec MAP

L’application de messagerie instantanée WhatsApp a annoncé, jeudi, le lancement des « Chaînes WhatsApp », une nouvelle fonctionnalité inspirée de son rival Telegram.

« Nous avons le plaisir de vous présenter les chaînes WhatsApp, un moyen simple, fiable et privé de recevoir des actualités importantes de la part de personnes et d’organisations sur notre plateforme », a annoncé la filiale de Meta sur le billet de blog dédié.

Ces chaînes seront un moyen pour des personnalités, des organisations officielles, des équipes sportives ou encore des ONG de diffuser leurs messages et publier du contenu, comme du texte, des photos, des vidéos, des stickers ou de proposer des sondages à leur audience.

Aussi, elles permettront de rejoindre des fils d’intérêt sur des thématiques particulières (météo, cuisine, trafic routier, pensée du jour…).

Les utilisateurs pourront trouver les chaînes dans un nouvel onglet nommé « Actus », distinct des discussions avec leurs contacts et groupes.

Côté sécurité et confidentialité, les numéros de téléphone, les photos de profil et les choix de chaînes des followers seront privés et les contenus publiés disparaîtront au bout de 30 jours.

« Les chaînes WhatsApp auront pour vocation de devenir la fonctionnalité de diffusion de messages publics la plus sécurisée qui soit et de continuer à proposer un niveau de confidentialité à la hauteur des attentes des utilisateurs de l’application », a précisé Meta.

WhatsApp va tester, dès maintenant, cette nouvelle fonctionnalité à Singapour et en Colombie, avant qu’elle soit déployée dans d’autres pays.

S.L.