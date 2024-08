Nomination d’un premier ministre en France: les consultations seront bientôt entamées

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président français, Emmanuel Macron, a invité les présidents des groupes parlementaires et les chefs des partis représentés au Parlement à « une série d’échanges » le 23 août, en vue de tenter de constituer un gouvernement, a annoncé, vendredi, l’Elysée.

« La nomination d’un Premier ministre interviendra dans le prolongement de ces consultations et de leurs conclusions », a fait savoir la présidence de la république dans un communiqué.

L’Elysée, constatant que les Français avaient exprimé lors des élections législatives de juillet « une volonté de changement et de large rassemblement », espère avec ce rendez-vous « continuer à avancer vers la constitution d’une majorité la plus large et la plus stable possible au service du pays », note la même source.

S.L