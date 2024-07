Tentative d’assassinat: Trump appelle les Américains à l’unité

Au lendemain de la tentative d’assassinat dont il a été victime, l’ancien président Donald Trump, candidat républicain à la prochaine présidentielle aux Etats-Unis, a appelé les Américains à l’unité, assurant que “c’est Dieu seul qui a empêché l’impensable de se produire”.

“Merci à tous pour vos pensées et vos prières hier, car c’est Dieu seul qui a empêché l’impensable de se produire. Nous ne serons pas craintifs et resterons fidèles à notre foi et défierons la méchanceté”, indique-t-il dans une déclaration publiée dimanche sur son réseau social Truth Social.

Il a ajouté qu’en ce moment, “il est plus important que jamais de rester unis et de montrer notre véritable caractère en tant qu’Américains, en restant forts et déterminés, et en ne laissant pas le mal gagner”.

Donald Trump, 78 ans, a été évacué d’urgence d’un meeting de campagne samedi en Pennsylvanie (Nord-est) avec du sang sur son oreille, après avoir été blessé par balle.

L’assaillant a été abattu alors qu’un des spectateurs a été tué et deux autres ont été grièvement blessés.

Le FBI a identifié l’auteur de la tentative d’assassinat comme étant Thomas Crooks, 20 ans, originaire de Bethel Park, en Pennsylvanie, à une cinquantaine de kilomètres de Butler, où se tenait le rassemblement de campagne de Trump.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre le corps d’un homme en tenue de camouflage grise, immobile sur le toit d’une usine de fabrication située juste au nord du terrain, où s’est tenu le meeting.

D’après les médias américains, le tireur, qui se trouvait à moins de 150 mètres de l’ex-président, était armé d’un fusil semi-automatique AR15.