L’état de santé de l’artiste Céline Dion se détériore

Le journal britannique « The Mirror » a révélé de nouveaux détails sur l’état de santé de la star internationale Céline Dion.

Claudette Dion, sœur de Céline Dion, a confirmé à The Mirror que l’état de sa sœur se dégradait, et que ses fans ne pourraient plus la revoir sur scène. Et elle a ajouté que Céline avait demandé à leur sœur Lisa d’emménager avec elle, car son dos était courbé et elle souffrait constamment.

«Elle n’a pas été photographiée en public depuis près de 600 jours, et pour cause. Elle a du mal à marcher et est à la merci des bruits forts qui lui déclenchent des spasmes, ce qui la rend susceptible de chuter. Son dos est courbé et ses spasmes musculaires sont parfois insupportables», souligne une connaissance de Céline.

Toutes les sources indiquent que la santé de Céline Dion se détériore de plus en plus et qu’il n’y a aucun progrès malgré la présence d’une équipe médicale la traitant au plus haut niveau.