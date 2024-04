Avec près de 270 millions d’abonnés, Netflix au sommet du streaming

Par LeSiteinfo avec MAP

Le géant américain du streaming Netflix compte près de 270 millions d’abonnés dans le monde, après avoir engrangé plus de 9 millions d’abonnements supplémentaires au premier trimestre, a indiqué son directeur général, Greg Peters, jeudi.

« Nous allons évidemment continuer à augmenter le nombre d’abonnés, mais la croissance globale de l’entreprise dispose désormais de moteurs supplémentaires, comme l’optimisation des formules d’abonnements, les revenus publicitaires et l’ajustement des prix en fonction de la valeur ajoutée », a-t-il précisé.

« Ces leviers constituent une part de plus en plus importante de notre modèle économique », a-t-il ajouté lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats trimestriels.

Le groupe, qui prévoit des gains d’abonnés plus faibles pour le trimestre en cours, a d’ailleurs annoncé qu’à partir de l’année prochaine, il ne divulguerait plus le nombre de nouveaux abonnements tous les trois mois.





Greg Peters a expliqué vouloir se concentrer sur les mesures « d’engagement » de l’audience (temps passé à regarder des contenus), parce qu’elles reflètent « mieux » la capacité de la plateforme à fidéliser et donc à générer « de l’engagement, des revenus et des bénéfices – nos étoiles polaires ».

Au premier trimestre, fort de sa croissance spectaculaire, Netflix a réalisé 9,37 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 2,3 milliards de bénéfice net, deux résultats en hausse sur un an et également supérieurs aux prévisions.

La plateforme avait déjà démarré 2024 en grande pompe avec 13 millions d’abonnés supplémentaires gagnés pendant la saison des fêtes, grâce notamment à sa politique plus stricte sur le partage des comptes entre utilisateurs et à son abonnement moins cher avec de la publicité.