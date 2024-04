Le réseau social X bientôt payant pour les nouveaux utilisateurs

Les nouveaux utilisateurs de X (ex-Twitter) devront commencer à payer de « petits frais » pour publier sur la plateforme pendant une durée de trois mois, a suggéré lundi soir le patron du réseau social, Elon Musk, dans un message.

La mesure ne concernera que les nouveaux utilisateurs du réseau social et qui pourront écrire gratuitement après trois mois, a-t-il précisé dans un autre message.

Ceci a pour but de lutter contre l’assaut incessant des bots ou des comptes automatisés, pour que les nouveaux utilisateurs aient le droit d’écrire et s’exprimer, a annoncé le milliardaire.

Les intelligences artificielles actuelles (et les fermes à trolls) arrivent à passer facilement les tests « êtes-vous un robot? », a-t-il poursuivi.





Les « bots », de faux comptes diffusant de la désinformation et de fausses rumeurs, se multiplient sur la plateforme depuis sa reprise en main par Elon Musk et la forte diminution de la modération des contenus.

Suite à cela, la plateforme a été désertée par un grand nombre d’annonceurs et sa valeur est passée de 44 milliards de dollars à 20 milliards, et les recettes publicitaires ont chuté de moitié, a déploré Elon Musk dans un document interne consulté par plusieurs médias américains et révélé fin mars.

S.L.