Attentat de Moscou: le bilan grimpe à 133 morts

Par LeSiteinfo avec MAP

Le bilan des victimes de l’attaque contre une salle de concert près de Moscou, vendredi, s’élève à 133 morts, a annoncé le comité d’enquête de Russie samedi.

« Le bilan de l’attentat dans la salle de concert Crocus City Hall s’alourdit à 133 morts (…) lors du déblaiement des décombres. Les opérations de recherche se poursuivent », a indiqué le principal organe chargé des enquêtes en Russie, cité par les médias russes.

Un précédent bilan du comité faisait état de 115 morts après que des hommes armés aient pris d’assaut la salle de concert Crocus City Hall à Krasnogorsk, une ville située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale.

Dans une allocution télévisée samedi, la première depuis le drame, le président russe Vladimir Poutine a décrété le 24 mars jour de deuil national.

« J’exprime mes profondes et sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher. Le pays tout entier, tout notre peuple, pleure avec vous. Je déclare le 24 mars jour de deuil national », a indiqué M. Poutine, dénonçant « un acte terroriste sanglant et barbare » ayant fait des dizaines de victimes pacifiques et innocentes dont des enfants, des adolescents et des femmes.

Il a en outre relevé que « les quatre auteurs directs de l’attaque terroriste, tous ceux qui ont ouvert le feu et tué des personnes, ont été retrouvés et détenus », précisant qu’au total 11 personnes ont été arrêtées.

De son côté, le ministère russe de l’Intérieur a démenti des informations selon lesquelles les quatre personnes arrêtées étaient des citoyens russes, sans plus de détails sur la nationalité des assaillants.

« Un certain nombre de chaînes Telegram et de réseaux sociaux ont diffusé aujourd’hui des allégations selon lesquelles les quatre suspects de l’attentat terroriste du 22 mars (…) seraient des citoyens russes. Cette information ne correspond pas à la réalité. Ce sont tous des citoyens étrangers », a indiqué la porte-parole du ministère, Irina Volk, via Telegram.