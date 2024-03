Crypto-monnaie : le bitcoin bat un nouveau record

Par LeSiteinfo avec MAP

Le bitcoin a dépassé les 70.000 dollars vendredi, atteignant un nouveau record et reflétant l’optimisme des investisseurs quant à une baisse des taux d’intérêt aux Etats-Unis.

La crypto-monnaie phare a atteint un niveau record de 70.170 dollars, dépassant son précédent record établi mardi (69.000 dollars).

La hausse du bitcoin s’est produite après la publication d’un rapport sur l’emploi aux Etats-Unis, qui a alimenté les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale (Fed) procédera bientôt à une baisse des taux.

Le rapport a fait état d’une hausse du taux de chômage à 3,9% en février et de la création de 270.000 emplois non-agricoles.

Les investisseurs espèrent qu’un taux de chômage plus élevé et une croissance de l’emploi plus faible que celle initialement annoncée en décembre et janvier ouvriront la voie à la Fed pour entamer la baisse des taux d’intérêt cette année.

Cependant, le trading de crypto-monnaies a été particulièrement volatil cette semaine. Après que le bitcoin ait atteint un nouveau record mardi pour la première fois en plus de deux ans, il a rapidement chuté de 10%, entraînant avec lui d’autres crypto-monnaies et actions crypto.