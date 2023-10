Réseaux sociaux: X va tester un abonnement obligatoire payant dans certains pays

Par LeSiteinfo avec MAP

Le réseau social X (ex Twitter) a annoncé un abonnement obligatoire payant dans certains pays.

X a affirmé qu’il testait un nouveau programme appelé « Not a Bot » dans lequel les nouveaux utilisateurs en Nouvelle-Zélande et aux Philippines devront souscrire à un abonnement annuel de 1 dollar pour publier et interagir avec d’autres publications.

Le test s’appliquera uniquement aux nouveaux comptes et les frais seront supprimés si les utilisateurs s’inscrivent au service d’abonnement premium de 3,99 dollars par mois de X.

Les nouveaux utilisateurs dans les deux pays qui refuseront de payer l’abonnement annuel pourront uniquement lire les publications, regarder des vidéos et suivre des comptes, mais pas interagir sur la plateforme.

Les utilisateurs existants ne seront pas concernés dans le cadre du nouveau test.

La société a déclaré que le programme vise à « renforcer nos efforts déjà fructueux pour réduire le spam, la manipulation de notre plate-forme et l’activité des robots, tout en équilibrant l’accessibilité de la plate-forme ».

Le test intervient après que Elon Musk a encouragé les utilisateurs à s’inscrire à X Premium afin de réduire les activités de spam et d’escroquerie sur la plate-forme, suggérant qu’exiger des paiements par carte de crédit aide à vérifier l’identité d’un utilisateur.

Comme incitation supplémentaire, les utilisateurs premium reçoivent un badge bleu, voient leurs publications améliorées par l’algorithme de la plate-forme et sont éligibles pour recevoir des paiements dans le cadre du nouveau programme de partage des revenus publicitaires de X.

Depuis son acquisition de Twitter en octobre 2022 pour la somme de 44 milliards de dollars, Elon Musk a procédé à une série de changements au sein des équipes de l’entreprise et dans les produits proposés.