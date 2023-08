X: Elon Musk veut supprimer la fonction «bloquer»

Par LeSiteinfo avec MAP

Elon Musk a annoncé que la plateforme X, anciennement Twitter, supprimera la fonctionnalité permettant aux utilisateurs de bloquer d’autres comptes.

La fonction « Bloquer », présente sur X (ex-Twitter), qui permet aux utilisateurs de restreindre certains comptes de les contacter ou de voir leurs publications, sera retirée, sauf pour les messages directs, a précisé Musk.

Face aux inquiétudes concernant la suppression de cette fonction de sécurité, la directrice générale de X, Linda Yaccarino, a déclaré que la sécurité des utilisateurs était leur priorité absolue et qu’ils travaillaient sur une solution plus efficace que les fonctions actuelles de blocage et de mise en sourdine.

Le Centre pour la lutte contre la haine numérique (CCDH) a signalé une augmentation des messages haineux sur la plateforme, une affirmation que X réfute en engageant des poursuites contre cette ONG.

En décembre, Elon Musk a réactivé le compte de l’ancien président Donald Trump, qui avait été suspendu en début d’année 2021 suite à son implication présumée dans l’assaut contre le Capitole le 6 janvier par ses partisans, remettant en question les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

S.L