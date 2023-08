Tunisie: la crise du pain continue

Par LeSiteinfo avec MAP

Depuis quelques mois, la Tunisie se trouve confrontée à une crise du pain aggravée non seulement par la spéculation, mais aussi par la baisse de la production de blé cette année en raison de la sécheresse qui sévit dans le pays.

Jeudi, cette crise a connu une nouvelle tournure avec l’arrestation du président de la Chambre nationale des propriétaires de boulangeries, Mohamed Bouanane, « pour des soupçons de monopole et de spéculation avec des denrées alimentaires subventionnées et des soupçons de blanchiment d’argent ».

Cette interpellation intervient quelques jours après la déclaration du président tunisien Kais Saied qui a accusé les spéculateurs d’être à l’origine du manque de la farine subventionnée dans les boulangeries tunisiennes et de l’annonce par la présidence tunisienne du lancement d’une large opération de contrôle dans les boulangeries?

Ce manque a provoqué de vives tensions sur le pain à bas prix destiné aux couches populaires avec de longues files d’attente formées devant les boulangeries.

En Tunisie, il existe deux circuits pour la fabrication et la distribution du pain. Le premier, formé de plus 3.737 magasins, bénéficie de farine subventionnée fournie par l’Etat. Le deuxième est celui des boulangeries modernes (1.500 à 2.000 commerces libres) qui avaient droit depuis une dizaine d’années et jusqu’à début août, à un quota limité de farine subventionnée.

Le 1er août, le gouvernement a décidé de priver les boulangeries modernes, qui vendent d’autres types de pain et des pâtisseries, des quotas de farine subventionnée, pour les dévier vers le réseau semi-étatique, provoquant la colère des professionnels.

Présidant jeudi une réunion avec des membres du gouvernement, le président Kais Saied a affirmé, que la crise provoquée du pain ne doit pas se reproduire, tout comme certains autres produits, accusant certaines parties de manigancer pour créer de nouvelles crises.

« L’Etat ne restera pas les mains croisées, il combattra tous les spéculateurs et œuvrera sans relâche à l’assainissement de l’administration », a martelé le président tunisien, quelques jours après le limogeage, sans explication, du directeur général de l’Office des céréales.

Dans le même ordre d’idées, le président tunisien a demandé à la ministre de la Justice de poursuivre en justice tous les spéculateurs dans le domaine de la distribution des céréales et les autres produits, dont les prix ont enregistré une hausse sans précédent.

La crise du pain et de la farine est appelée à s’aggraver en Tunisie après l’appel du groupement professionnel des boulangeries modernes pour la reprise des sit-in contestataires, à compter du lundi 21 août 2023.

Le groupement veut attirer l’attention des autorités sur la situation sociale difficile et les conditions matérielles “asphyxiantes” que vivent les boulangers à l’heure actuelle, du fait de l’arrêt total de leurs activités à compter du 01 er août courant, faute d’approvisionnement en matières nécessaires à la confection du pain.

Analysant les raisons de cette crise, l’Association tunisienne de lutte contre l’économie de rente (ALERT) avait pointé du doigt un dysfonctionnement au niveau de la distribution de la farine subventionnée, dans la mesure où certaines boulangeries s’accaparent la plus grande quantité.

Outre ces facteurs, l’association déplore aussi des perturbations liées aux importations du blé dur, lesquelles ont enregistré une baisse de 30% durant les cinq premiers mois de 2023 par rapport à la même période de 2022, et ce, en raison du manque de liquidité et de l’incapacité de l’office des céréales à financer les besoins du marché.

À cela s’ajoute la conjoncture climatique difficile, marquée par une sécheresse aiguë, à laquelle fait face la Tunisie, ce qui a impacté lourdement la production du blé dur qui s’élève à un million de quintaux, soit seulement 19% des besoins du marché.