Maroc-Tunisie: 1,5 millions de connexions sur la plateforme Webook

La rencontre amicale entre le Maroc et la Tunisie, prévue le 6 juin au Grand Stade de Fès, a suscité un engouement exceptionnel, confirmant l’attachement des supporters marocains à leur équipe nationale.

En quelques heures seulement, la plateforme Webook a enregistré près de 1,5 million de connexions, pour une capacité de 45.000 places offerte par le Grand Stade de Fès, conduisant ainsi à un sold-out rapide. Ce phénomène témoigne de l’immense passion des supporters, particulièrement pour la ville de Fès, qui n’avait pas accueilli de match des Lions de l’Atlas depuis quelques années.

Malgré cette affluence record, la plateforme Webook a parfaitement répondu à la demande, sans rencontrer de problèmes techniques. Les billets électroniques ont permis une expérience d’achat rapide, sécurisée et écologique, évitant les files d’attente physiques et les risques liés à la revente frauduleuse.

Une billetterie 100% digitale, fluide et sécurisée



Pour garantir un accès équitable aux supporters, un quota de billets par acheteur a été instauré, limitant ainsi les tentatives de revente sur le marché noir. Cette mesure vise à protéger les fans et à préserver l’esprit sportif de l’événement.

Par ailleurs, les billets pour le match Maroc-Bénin, programmé le 9 juin prochain au Grand Stade de Fès sont toujours en vente sur la plateforme www.webook.com et via l’application Webook.

Ces deux rencontres amicales marquent également la réouverture officielle du Grand Stade de Fès après plus d’un an de rénovation. Un moment symbolique pour les habitants de la ville, qui retrouvent leur enceinte sportive modernisée, prête à accueillir des rencontres de haut niveau.

Webook tient à remercier l’ensemble des supporters, en particulier le public fassi, pour leur enthousiasme et leur bonne interaction, et comprend la frustration de ceux qui n’ont pas pu obtenir de billets. La plateforme reste engagée à offrir une expérience optimale pour les prochains événements sportifs, grâce à des services digitalisés, sécurisés et accessibles à tous.

