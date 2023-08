L’Arabie Saoudite va lancer une chaîne culturelle

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère saoudien de la Culture et le groupe MBC s’apprêtent à lancer et à exploiter, en septembre prochain, une chaîne de télévision dédiée à célébrer la culture saoudienne en diffusant divers programmes 24 heures sur 24, rapporte jeudi l’Agence de presse saoudienne.

La chaîne célébrera « la richesse de la culture saoudienne à travers un regard unique sur les arts, la littérature, le patrimoine, la poésie, le théâtre, le cinéma, le design, la mode et les arts culinaires, d’une manière qui maîtrise la combinaison des développements technologiques rapides et reflète les besoins en constante évolution du public local et mondial », précise l’Agence.

La chaîne sera diffusée à partir de septembre dans le cadre du bouquet MBC sur les chaînes satellitaires et numériques, y compris l’application Shahid.

Les téléspectateurs peuvent s’attendre à une couverture étendue des événements culturels du Royaume, à des documentaires basés sur les biographies de personnalités saoudiennes notables, à des pièces de théâtre internationales et à des archives d’œuvres culturelles saoudiennes.

L’accord, signé mercredi par le ministre de la Culture, le prince Badr bin Abdullah bin Farhan, et le président du conseil d’administration de MBC Group, Alwaleed bin Ibrahin al-Brahim, prévoit le lancement d’une plateforme de médias numériques spécialisée dans la production de clips vidéo pour les plateformes numériques, d’articles, de podcasts et de documentaires qui répondront aux goûts d’un public plus jeune.

