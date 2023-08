Tempêtes aux USA: des milliers de vols retardés

Par LeSiteinfo avec MAP

Plus de 7.000 vols ont été affectés lundi par les violentes tempêtes estivales qui frappent l’est des États-Unis.

Parmi les aéroports les plus touchés figurent ceux de Washington DC, Atlanta, Charlotte, New York et Philadelphie.

La compagnie aérienne Delta Airlines a enregistré environ 350 annulations et plus de 800 vols retardés, selon le site spécialisé Flight Aware.

Dans l’ensemble, plus de 1.300 vols américains ont été annulés et au moins 5.900 autres ont été retardés, indique Flight Aware.

« A cause des intempéries persistantes qui ont affecté notre hub d’Atlanta, les équipes de Delta travaillent dur pour rétablir les opérations et nous nous excusons auprès de nos clients qui ont subi des retards dans leurs projets de voyage », a déclaré un porte-parole de Delta dans un communiqué.

La Federal Aviation Administration a signalé qu’elle ralentissait la fréquence des vols vers les aéroports de New York, Philadelphie et Washington D.C. à cause des orages.

Environ 120 millions de personnes dans l’est des États-Unis sont concernées par des alertes météorologiques lundi.

