New York: le déraillement d’un train fait 13 blessés

Au moins 13 personnes ont été blessées jeudi après le déraillement d’un train de voyageurs à New York, selon l’Autorité des transports métropolitains (MTA).

Un train de la compagnie Long Island Rail Road se dirigeant vers Hempstead a déraillé à 11H12 heure locale à l’est de la gare de Jamaica, à l’angle de la 175e rue et de la 95è avenue, dans l’arrondissement de Queens, a indiqué le PDG de la MTA, Janno Lieber, lors d’une conférence de presse.

Il a précisé que les huit wagons du train ont déraillé, alors que des passagers ont été blessés au niveau des jambes et du dos. « Aucun d’entre eux n’est considéré comme se trouvant dans un état critique », a-t-il rassuré.

Dans un communiqué, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré que la priorité absolue est de garantir la sécurité de tous les passagers et cheminots, et de faire en sorte que le service ferroviaire reprenne le plus rapidement possible.

Les causes du déraillement restent inconnues. Les responsables de la MTA ont déclaré que le service resterait probablement perturbé jusqu’à vendredi matin.