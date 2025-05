Hajj : un train toutes les 10 minutes pour transporter 2 millions de fidèles

La compagnie des chemins de fer saoudiens (SAR) a annoncé, mardi, le déploiement de son plan opérationnel pour la saison du Hajj 1446H/2025, qui prévoit 140 voyages quotidiens pour transporter 2 millions de pèlerins via le train à grande vitesse des Lieux Saints « Haramain ».

La compagnie a programmé plus de 4700 voyages tout au long de la saison du Hajj, avec une hausse de 400.000 places par rapport à la saison précédente afin de faciliter les déplacements des pèlerins et d’améliorer leur expérience.

Le train « Haramain », atteignant une vitesse de 300 km/h, représente un élément clé du réseau de transport national en Arabie Saoudite reliant les villes religieuses et économiques du Royaume sur une distance de 453 kilomètres et desservant cinq gares : La Mecque, la gare centrale de Jeddah, l’Aéroport international Roi Abdulaziz, la Cité économique Roi Abdullah et Médine.

En coopération avec ses partenaires, la SAR poursuit son initiative « Pèlerin sans bagages » initiée en 2024, qui garantit le transport direct des bagages des pèlerins depuis l’aéroport de départ jusqu’à leur hébergement, leur permettant de voyager à bord du train « Haramain » sans avoir à porter leurs bagages.