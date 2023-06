Le Qatar et les Emirats reprennent leurs relations diplomatiques

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Emirats arabes unis et le Qatar ont décidé, lundi, de rétablir leur représentation diplomatique à travers la reprise des activités de l’ambassade des Emirats arabes unis à Doha, et de l’ambassade du Qatar à Abou Dhabi, ainsi que de son consulat à Dubaï.

L’agence de presse émiratie (WAM) a rapporté que sur la base de l’Accord d’Al-Ula et de la volonté des deux pays de renforcer les relations bilatérales, les Émirats arabes unis et l’État du Qatar annoncent le rétablissement de leur représentation diplomatique, à travers la reprise des activités de l’ambassade des Émirats arabes unis à Doha, et de l’ambassade du Qatar à Abou Dhabi, ainsi que de son consulat à Dubaï.

Cette décision reflète la volonté des dirigeants des deux pays, et s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’action arabe commune afin de réaliser les aspirations des deux peuples, a ajouté la même source.

Le chef de la diplomatie émiratie, Abdallah ben Zayed Al Nahyane, et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al Thani, « se sont félicités » de cette étape lors d’un entretien téléphonique, a indiqué l’agence WAM.

Les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe, dont l’émir du Qatar, avaient signé en janvier 2021 en Arabie saoudite en marge du 41eme sommet du Golfe, l’Accord d’Al-Ula qui a contribué à mettre fin à une crise déclenchée depuis plus de trois ans, grâce à une médiation menée par le Koweït et le Sultanat d’Oman, avec le soutien américain.

S.L.