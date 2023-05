Netflix met fin au partage de comptes !

Par LeSiteinfo avec MAP

Les utilisateurs de Netflix sont désormais tenus de payer un supplément pour partager leurs codes d’accès au service avec des personnes non membres de leur foyer.

Cette mesure annoncée dans un communiqué mardi par le géant américain s’inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à diversifier ses revenus. Elle concerne plus de 100 pays dont les Etats Unis. « Plus de 100 millions de foyers partagent leur compte, ce qui affecte notre capacité à investir dans de grands films et séries télévisées », avait souligné Netflix en février dans un communiqué.

Les prix varient en fonction des pays: les ménages américains vont désormais devoir payer près de 8 dollars en plus par mois pour autoriser un invité à utiliser leur compte.

« Votre compte Netflix est pour vous et pour les personnes qui vivent avec vous, c’est-à-dire votre foyer », explique la plateforme dans un email qui doit être envoyé mardi à tous les abonnés concernés.

Le message indique les deux solutions possibles pour ceux qui partagent déjà leurs identifiants: ils peuvent ajouter un abonné supplémentaire en payant le supplément, ou transférer le profil d’une personne extérieure au foyer. Celle-ci devra souscrire à son propre abonnement mais conservera ainsi ses préférences.

Netflix, qui compte plus de 232 millions d’abonnés, a par ailleurs ajouté fin 2022 un abonnement moins cher avec publicité, après des années de réticence.

Il représente désormais près de 5 millions d’utilisateurs actifs mensuels, selon l’entreprise.

S.L.