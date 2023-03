Une star mondiale porte un sweat « I Love you Morocco »

Ce mercredi à Paris, à sa sortie du Ritz Hôtel, Avril Lavigne a été aperçu avec un sweat à capuche dédicacé. On peut y voir le mot Maroc écrit en arabe, puis « I love Morocco » juste au-dessous.

Les internautes ont exprimé leur joie après que les photos aient été largement diffusées sur internet. Ce look arboré par la star internationale est considéré comme une contribution à la promotion du tourisme dans notre pays.

Rappelons que l’artiste Canadienne Avril Lavigne (38 ans) a marqué sa génération durant les années 2000 avec des tubes qui ont fait le tour du monde. Parmi eux, Nobody’s home, my Happy Ending, When You’re Gone où encore Girlfriend.