La journaliste Bouchra Ddeau endeuillée (PHOTO)

La journaliste Bouchra Ddeau est en deuil après le décès de son père. Elle a annoncé la triste nouvelle sur story publiée sur son compte Instagram.

Dans un message particulièrement émouvant, la journaliste a rendu hommage à son père : « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons. Adieu Papa… Papa Hanini, comme ma sœur Nawal avait l’habitude de t’appeler, et c’est ainsi que je t’appellerai toute ma vie. Ton départ nous fait énormément souffrir, papa.»

Bouchra Ddeau a ensuite évoqué avec émotion les souvenirs et les valeurs transmises par son père : « Papa m’appelait “Illy Henna” (ma tendre fille). Comment ne pas éprouver toute cette tendresse pour toi, toi qui m’as mise au monde, qui m’as instruite et élevée dans la simplicité et l’amour de la patrie ? Tu m’as appris le Coran et montré comment devenir une femme digne, capable de te rendre fier dans un monde rempli de tentations. Que Dieu t’accorde Sa miséricorde, papa, et qu’Il nous donne la patience de surmonter cette épreuve. »

Elle a également tenu à remercier l’équipe médicale qui avait pris en charge son père durant sa maladie : « Tous mes remerciements au personnel médical qui a suivi son état de santé et qui n’a ménagé aucun effort. Merci également à toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant la période de traitement. Nous ne contestons pas la volonté de Dieu. Je vous demande de prier pour lui. Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons. »

H.M.