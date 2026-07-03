Alerte météo au Maroc: la vague de chaleur se poursuit, jusqu’à 46°C dans plusieurs villes

Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de chaleur et de fortes rafales de vent sont attendues dans plusieurs provinces du Royaume à partir de ce vendredi, indique la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 42 et 46°C concernerait, de vendredi à dimanche, les provinces de Sidi Slimane, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Khémisset, Youssoufia, Fquih Ben Salah, Aousserd, Kénitra, Sidi Kacem, Settat, Chichaoua, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Zagora et de Beni Mellal.

Durant la même période, des températures comprises entre 40 et 43°C sont attendues dans les provinces d’Errachidia, Sidi Bennour, Safi, Nouaceur, Mediouna, Essaouira, Larache, Tinghir, Taounate, Moulay Yacoub, Fès, Berrechid, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Meknès, El Hajeb, Sefrou, Taroudant, Khouribga, Khénifra, Guelmim, Benslimane, Ouezzane et de Taza, précise la DGM.

Le même phénomène est également prévu, pour la même période avec des températures variant entre 33 et 38°C concernerait, les provinces de Skhirate-Témara, Casablanca, Mohammadia, Rabat, Salé, El Jadida et d’Ifrane.

En outre, de fortes rafales de vent de 75 à 85 km/h devraient toucher du vendredi à 10h00 au samedi à 23h00 les provinces de Tanger-Asilah et Fahs Anjra.

S.L.