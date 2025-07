Attijariwafa Ventures investit dans une banque digitale au Ghana

Attijariwafa Ventures, le fonds de Venture Capital du groupe Attijariwafa bank, annonce une prise de participation dans Affinity Africa, une banque digitale agréée par la Banque centrale du Ghana.

Basée à Accra, Affinity Africa connaît une évolution remarquable : plus de 100 000 comptes ouverts en un temps record, une croissance mensuelle des dépôts de 30%, avec 65% de clients précédemment non bancarisés, et 60% des comptes ouverts par des femmes.

La prise de participation d’Attijariwafa Ventures s’inscrit dans le cadre d’une levée de fonds de 8 millions de dollars, aux côtés d’investisseurs internationaux de premier plan, comme le fonds britannique Backed VC et le fonds allemand Grazia Equity.

Fondée par l’entrepreneur ghanéen Tarek Mouganie – ancien Directeur du Groupe d’investissement britannique Man Group et diplômé d’un doctorat de l’Université Cambridge, Affinity Africa ambitionne de transformer l’accès aux services financiers en Afrique.

Hamza Mikou, Directeur Général d’Attijariwafa Ventures a déclaré : cet investissement illustre l’engagement d’Attijariwafa Ventures à soutenir les champions technologiques africains, et à favoriser l’inclusion financière et l’innovation, grâce à un appui financier et stratégique.