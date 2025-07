Maroc : l’automobile en tête des exportations pour la 2ᵉ année consécutive

Par LeSiteinfo avec MAP

L’automobile a augmenté ses exportations de 6,3% à 157,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, pour maintenir sa place de premier secteur exportateur pour la deuxième année consécutive, selon l’Office des Changes.

Ces exportations sont principalement portées par l’écosystème Construction (+3,3 MMDH) et l’écosystème Câblage (+3,3 MMDH), précise l’Office des Changes dans son rapport sur le Commerce extérieur du Maroc au titre de l’année 2024.

Les phosphates et dérivés, deuxième secteur à l’export avec une valeur de 87,1 MMDH, ont vu leurs exportations progresser de 13,5% en 2024, après une chute de 33,6% en 2023, fait savoir la même source. Cette amélioration a concerné tous les produits, à savoir les engrais naturels et chimiques (+14,4%), l’acide phosphorique (+11,5%) et les phosphates (+10,6%).

Après avoir affiché une stabilité en 2023, les exportations du secteur agriculture et agro- alimentaire repartent, quant à elles, à la hausse pour atteindre 87 MMDH en 2024, suite à l’augmentation des ventes de l’agriculture, sylviculture, chasse (+9,1%).

Pour ce qui est des exportations de l’aéronautique, elles ont enregistré une progression de 14,9%, portées essentiellement par l’accroissement des ventes de l’écosystème Assemblage (+23,6%).

En revanche, les exportations du secteur textile et cuir ont légèrement reculé de 0,5% à 45,9 MMDH en 2024.

Des baisses ont été enregistrées au niveau des exportations de chaussures, ainsi que celles du textile technique. À l’inverse, les ventes d’articles de bonneterie et de vêtements confectionnés ont affiché des hausses.

De leur côté, les exportations du secteur électronique et électricité se sont stabilisées durant l’année écoulée.

L’évolution des ventes de ce secteur est le résultat particulièrement de la hausse des exportations des fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité de 369 millions de dirhams (MDH) et des appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques et résistances (+367 MDH), combinée à la baisse des exportations des composants électroniques (-723 MDH).

Par produit, le rapport révèle que les exportations du Maroc ont été prédominées par sept produits qui participent à hauteur de 56,3% au total des exportations.

Les voitures de tourisme se sont classées en tête des produits exportés en 2024 avec une part de 14,9%.

Les engrais naturels et chimiques sont arrivés au deuxième rang (14%), suivis des fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité (10,5%). Viennent en quatrième position les vêtements confectionnés (6,5%), devant les parties et pièces pour voitures et véhicules de tourisme (3,7%), les parties d’avions et d’autres véhicules aériens ou spatiaux (3,5%), ainsi que l’acide phosphorique (3,2%).