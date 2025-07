Casablanca : la corniche d’Aïn Diab en pleine transformation (VIDEO)

Les travaux d’aménagement de la corniche d’Aïn Diab à Casablanca se poursuivent, comme a pu le constater le Site Info.

Ce projet de réhabilitation vise à renforcer l’attractivité du littoral de la capitale économique et à améliorer la circulation dans cette zone, d’autant plus que la corniche est un lieu prisé par les touristes étrangers venus s’y détendre et se divertir.

Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention relative à la valorisation du littoral de la région Casablanca-Settat, conformément au projet global de réaménagement de la corniche d’Aïn Diab.