Michoc, nouveau supporter de la Fédération Royale Marocaine de Football

Michoc, entreprise marocaine de référence dans la fabrication et la commercialisation de confiseries et de biscuiterie, devient supporter de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). À travers ce partenariat, Michoc réaffirme son attachement aux passions populaires et son engagement en faveur du développement du football national.

Cette collaboration représente pour Michoc un engagement à la fois stratégique et citoyen, aux côtés d’une institution qui incarne l’excellence, le mérite et le rayonnement du Maroc sur la scène internationale. En s’associant à la FRMF, Michoc affirme son rôle d’entreprise responsable, fière de soutenir un sport qui fait vibrer tout un peuple et contribue activement à l’essor du football marocain.

Ce choix repose sur un socle de valeurs communes. Discipline fédératrice par excellence, le football promeut l’esprit d’équipe, l’enthousiasme et le dépassement de soi : des principes fondamentaux que le groupe Michoc intègre dans sa culture d’entreprise et partage au quotidien avec les Marocains.

À travers cette initiative, Michoc confirme sa volonté de contribuer activement à la dynamique positive du football national, tout en consolidant sa mission : offrir des instants de plaisir à toutes les générations.