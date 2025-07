Marrakech : caravanes médicales multidisciplinaires dédiées à la santé maternelle et infantile en milieu rural

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme INDH relatif à l’impulsion du capital humain des générations montantes, la Préfecture de Marrakech a organisé, en partenariat avec la Direction Régionale et la Délégation Provinciale de la Santé et de la Protection sociale, le Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI, le Croissant-Rouge Marocain et l’Association de Soutien aux Initiatives de Développement, une série de caravanes médicales au profit des populations rurales de collectivités territoriales ciblées.

Entre le 7 décembre 2024 et le 12 juin 2025, dix caravanes médicales ont été déployées dans dix communes rurales parmi les treize (13) prévues initialement. Les communes bénéficiaires sont : Ouled Dlim, Tassoultante, Ouled Hassoun, Saâda, Harbil, Ouidane, Aït Imour, Sidi Zouine, Menara et Loudaya.

Ces caravanes ont permis d’apporter des soins médicaux à 6 533 bénéficiaires, en mettant l’accent sur la santé infantile et maternelle. Un accompagnement particulier a été réservé aux femmes enceintes, avec des actions de sensibilisation à l’importance du suivi prénatal, de l’accouchement en milieu surveillé, de l’allaitement maternel, de la nutrition équilibrée et de la planification familiale.

L’objectif principal de cette initiative est de rapprocher les services de santé essentiels au profit des populations rurales, de renforcer l’accès équitable aux soins, et de contribuer à la détection précoce de maladies ainsi qu’à leur prise en charge.

Le projet s’inscrit dans une logique d’équité territoriale et de réduction des inégalités en matière d’accès aux soins aux populations les plus vulnérables

Pour garantir le bon déroulement de ces campagnes, des équipes médicales et paramédicales multidisciplinaires, ainsi que des cadres administratifs et techniques, ont été mobilisés. Une dotation conséquente en médicaments essentiels a été mise à disposition et distribuée gratuitement selon les prescriptions médicales établies sur place.

Ces caravanes ont suscité une grande adhésion auprès des populations bénéficiaires, renforcé la confiance dans les services publics de santé, et reçu le soutien actif des autorités locales et des acteurs territoriaux. Elles constituent un exemple concret de synergie entre les institutions publiques et les partenaires associatifs au service du développement humain.