Université Privée de Fès. Mohammed Ouazzani Jamil : ‘‘Accompagner les vocations, anticiper les métiers de demain, l’atout gagnant’’

Mohammed Ouazzani Jamil

Vice-président de l’UPF

Au cœur des grandes mutations de l’enseignement supérieur, l’Université privée de Fès (UPF) multiplie les initiatives pour accompagner les bacheliers dans leur orientation et leur insertion. Entre pédagogie innovante, partenariats internationaux et intégration des technologies émergentes, l’UPF s’impose comme un pôle d’attractivité majeur pour une jeunesse en quête de sens, de compétences et d’ouverture sur le monde. Mohammed Ouazzani Jamil, Vice-président de l’UPF, détaille les leviers de cette dynamique.

Quels dispositifs d’accompagnement proposez-vous aux bacheliers pour les aider à affiner leur projet d’orientation ?

L’Université privée de Fès (UPF) place l’orientation des bacheliers au cœur de sa mission éducative. Pour aider les élèves à construire un projet d’avenir cohérent et ambitieux, l’université déploie tout au long de l’année une série de dispositifs structurés et d’événements d’accompagnement, à la fois pédagogiques, immersifs et personnalisés. Il s’agit notamment des Journées portes ouvertes (JPO) organisées à plusieurs reprises durant l’année.

De plus, chaque année, l’UPF organise la Journée d’information et d’orientation (JIO), un rendez-vous incontournable pour les bacheliers en quête de repères. Les conférences thématiques et masterclass permettent, à travers des conférences interactives, d’aborder des sujets en lien avec les grandes mutations des métiers.

De plus, les Forums des métiers et Business Days que nous organisons permettent aux bacheliers d’échanger avec des entreprises partenaires, les anciens étudiants de l’UPF insérés professionnellement, des intervenants internationaux ou institutionnels. En complément de ces événements, un accompagnement personnalisé est proposé à chaque bachelier intéressé. Ce dernier peut bénéficier d’un entretien d’orientation individuel avec un conseiller d’orientation UPF, d’un suivi personnalisé des dossiers, de conseils pour les choix de filières en fonction du profil et du projet personnel.

Quelles sont les formations qui attirent le plus les nouveaux bacheliers ? Avez-vous observé une évolution des choix ces dernières années ?

À l’UPF, nous faisons le choix de ne proposer que des formations pertinentes, actuelles et alignées sur les exigences concrètes du marché de l’emploi, tant au niveau national qu’international. Toutes les filières que nous ouvrons sont, sans exception, le fruit d’une réflexion stratégique, nourrie par des études de marché, des échanges avec les milieux professionnels et les recommandations de notre Conseil scientifique. Que ce soit en ingénierie, en intelligence artificielle, en architecture et urbanisme, en médecine dentaire, en sciences de la santé, en business ou en sciences politiques et juridiques, nous constatons une forte demande, traduisant la diversité des vocations et des ambitions chez les nouveaux bacheliers.

Par ailleurs, nous observons une évolution qualitative des attentes. Les bacheliers ne choisissent plus une formation uniquement par défaut, mais s’orientent de plus en plus selon des critères de sens, de projection de carrière, d’impact sociétal, ou encore de dimension internationale.

Quelles sont les filières émergentes que vous proposez ?

Parmi les filières emblématiques de notre dynamique d’innovation, la médecine dentaire, l’architecture, mais aussi la data science et la cybersécurité qui occupent une place importante, aux côtés d’une offre variée en santé, ingénierie, design et management. L’ouverture récente de la filière d’architecture à l’École supérieure des métiers de l’architecture et du bâtiment traduit notre volonté de répondre à des enjeux majeurs tels que la croissance urbaine durable, la réhabilitation du patrimoine et l’émergence des villes intelligentes.

Comment votre université favorise-t-elle la mobilité académique ?

L’Université fait de la mobilité académique et internationale un axe stratégique de son développement, convaincue que l’ouverture sur le monde est un levier essentiel d’enrichissement personnel, d’employabilité et d’excellence académique.

L’UPF a tissé un réseau de partenariats académiques avec plusieurs universités prestigieuses à l’échelle mondiale, notamment en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique Latine et en Afrique. Ces accords permettent des semestres d’échange, des doubles diplômes, des stages internationaux et des programmes de recherche conjoints.

Quels sont les changements pédagogiques majeurs que vous avez introduits récemment ?

Parmi les changements notables mis en place récemment, on peut citer l’intégration renforcée des pédagogies actives. Aussi, la professionnalisation dès les premières années grâce à des projets concrets, des stages encadrés, et la participation à des événements. L’université a également introduit des outils numériques immersifs, des parcours croisés entre disciplines ainsi que l’introduction de cours sur les soft skills, l’éthique, la géopolitique, l’entrepreneuriat ou encore la transition écologique ont été développés.

Comment intégrez-vous l’intelligence artificielle ou les outils numériques dans l’expérience d’apprentissage ?

À l’Université privée de Fès, l’intelligence artificielle et les outils numériques sont pleinement intégrés dans l’expérience d’apprentissage. Des simulateurs 3D en médecine dentaire, aux logiciels de modélisation en architecture, en passant par les modules en IA, data science, cybersécurité ou cloud computing, la technologie accompagne nos étudiants au quotidien. Grâce à notre environnement digital interactif, nous formons une génération d’apprenants connectés, agiles et prêts à relever les défis du monde de demain.

Comment évaluez-vous aujourd’hui votre attractivité face à la concurrence nationale et internationale ?

L’Université Privée de Fès s’impose aujourd’hui comme un acteur académique de référence, tant sur le plan national qu’international. Notre attractivité repose sur une offre de formation diversifiée, des diplômes reconnus par l’État, une pédagogie innovante et un ancrage fort dans les réalités économiques et sociales du pays. Grâce à nos partenariats avec des institutions prestigieuses à l’étranger, nos taux d’insertion élevés, et la confiance croissante des parents et des étudiants, l’UPF confirme sa position parmi les universités privées les plus convoitées au Maroc et au-delà.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO