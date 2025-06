Tétouan: ce que l’on sait sur le feu de forêt déclaré à Ain Lahcen

Par LeSiteinfo avec MAP

L’incendie, qui s’est déclaré jeudi après-midi, dans la forêt de Ouadras à la commune d’Ain Lahcen, dans la province de Tétouan, a été maîtrisé.

“L’incendie a été maîtrisé et les opérations de lutte contre les fumées sont actuellement en cours”, a indiqué l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) dans un communiqué, notant que le feu de forêt a ravagé 15 hectares de couvert forestier, composés essentiellement de conifères et d’essences secondaires.

Les efforts continus et l’intervention rapide sur terrain des équipes d’intervention, composées de plus de 500 éléments, appuyées par 4 avions « Canadair » des Forces Royales Air, qui ont effectué 67 vols, ont contribué à accélérer le processus de maîtrise de l’incendie et à limiter sa propagation, en dépit des conditions météorologiques défavorables dans la région.

Il est à rappeler que plus de 500 éléments des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires, de la Protection civile, de l’ANEF et des autorités locales, ainsi que des agents de la Promotion nationale et des volontaires de la population locale, ont été mobilisés, en plus de ressources techniques, notamment des camions-citernes, des véhicules de premiers secours, des véhicules de transport et des ambulances, des bulldozers, des balayeuses et d’autres engins de lutte contre les incendies.

Grâce aux cartes prévisionnelles diffusées par l’ANEF par le biais de ses bulletins d’alerte, il est possible d’identifier les zones à risque en fonction des conditions météorologiques, notamment la hausse des températures et les vents du chergui qui ont soufflé ces deux derniers jours, et donc de se préparer en amont.

