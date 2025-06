Gestion des chiens errants : un budget public de 214 millions de dirhams sur 5 ans

Le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’il accompagne actuellement plusieurs collectivités territoriales dans la création et l’équipement de centres de collecte et d’hébergement des animaux errants, conformément aux normes internationales en vigueur. Il s’agit également de l’acquisition de moyens et d’équipements spécifiques pour leur prise en charge.

Dans une réponse à une question parlementaire, le ministre Abdelouafi Laftit a précisé que le soutien financier alloué à cette démarche au cours des cinq dernières années s’élève à environ 214 millions de dirhams.

Selon les mêmes données, une convention-cadre de partenariat et de coopération a été signée en 2019 entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et l’Ordre national des vétérinaires.

Elle vise à renforcer la collaboration entre ces institutions pour mieux lutter contre ce phénomène à travers une nouvelle approche basée sur des critères scientifiques, ayant prouvé leur efficacité dans plusieurs pays.

Cette approche repose notamment sur la stérilisation chirurgicale des animaux errants pour en limiter la reproduction, ainsi que leur vaccination contre la rage. Cette méthode, dans ses premières phases, permettrait de stabiliser le nombre d’animaux errants, avant de le voir diminuer progressivement.

La convention prévoit également l’implication des associations de protection animale dans la gestion du phénomène des chiens errants, notamment à travers l’organisation de campagnes de sensibilisation pour faire connaître les objectifs des opérations de stérilisation et expliquer comment interagir avec ces animaux. Elle vise également à promouvoir une culture de bienveillance envers les animaux et à suivre le devenir des chiens stérilisés une fois réintroduits dans leur environnement naturel.