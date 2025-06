Casablanca : Hammouchi récompense un policier blessé en service

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a décidé ce vendredi d’accorder une promotion exceptionnelle à un agent de police de la brigade motorisée relevant du district de sûreté d’Al-Fida Mers Sultan à Casablanca, grièvement blessé lors d’un accident volontaire survenu alors qu’il exerçait ses fonctions.

En application de cette décision, l’officier blessé a été promu au grade de « premier officier de police », en reconnaissance de son haut sens du devoir, de son esprit de sacrifice, et de l’abnégation dont il a fait preuve lors de son intervention pour interpeller un individu activement recherché au niveau national pour trafic illicite de drogues et de boissons alcoolisées.

Le policier avait en effet été violemment percuté par le véhicule du suspect, qui tentait de fuir et de résister à son arrestation. Le mis en cause a été immédiatement interpellé sur les lieux, placé en garde à vue, et sera déféré devant la justice. Quant à l’agent de police, il a été transporté dans une clinique où il poursuit actuellement ses soins.

Cette promotion exceptionnelle s’inscrit dans le cadre de l’article 29 du statut particulier des fonctionnaires de la Sûreté nationale, et reflète l’engagement de l’État à protéger ses agents exposés à des risques dans l’exercice de leurs missions au service de la sécurité publique.

Elle illustre également l’attention particulière que la Direction générale de la Sûreté nationale accorde à ses effectifs, tant sur le plan médical que social, ainsi que la haute considération portée aux sacrifices consentis au quotidien par les femmes et les hommes de la police au service du pays et de ses citoyens.