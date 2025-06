Casablanca accueille la 4e Édition du Salon Auto Occasion à Anfa Park

Sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, la quatrième édition du Salon Auto Occasion se tiendra du 13 au 22 juin 2025 à Anfa Park, Casablanca.

Organisé par le média spécialisé Autonews, cet événement s’est imposé comme un rendez-vous de référence pour le marché structuré du véhicule d’occasion au Maroc. Il s’inscrit dans la continuité des précédentes éditions, qui ont connu une forte affluence et suscité un intérêt croissant de la part des professionnels, confirmant ainsi la pertinence de cette initiative.

Dans un contexte marqué par la flambée des prix des véhicules neufs et des conditions d’accès au financement de plus en plus strictes, le marché de l’occasion apparaît comme une alternative viable, économique et pragmatique. Cependant, ce secteur reste confronté à des défis structurels : absence de régulation claire, domination des circuits informels, et manque de transparence dans les transactions.

Le Salon Auto Occasion ambitionne de répondre à ces problématiques en offrant un cadre formel, sécurisé et professionnel.

Sur plus de 10 000 m² d’exposition, l’édition 2025 réunira une trentaine d’exposants représentant les principaux acteurs du marché : professionnels de la vente de véhicules d’occasion agréés, opérateurs spécialisés dans les accessoires automobiles, sociétés de financement, compagnies d’assurance, ainsi que prestataires de services techniques. L’objectif est de proposer au public une offre complète de véhicules rigoureusement contrôlés, assortis de garanties mécaniques et accompagnés de solutions de financement sur mesure.

Il est important de souligner que le marché marocain du véhicule d’occasion poursuit sa croissance soutenue. En 2024, un nouveau record a été établi avec 775 121 mutations enregistrées, soit une hausse de 28,5 % par rapport à 2023. Cette dynamique est principalement portée par les véhicules particuliers, qui représentent 537 299 unités, en progression de 29 %. Malgré cette vitalité, le marché demeure encore largement informel.

À travers ce salon, Autonews réaffirme son engagement en faveur d’un marché du véhicule d’occasion structuré, encadré et digne de la confiance du consommateur marocain. Le Salon Auto Occasion 2025 se positionne ainsi comme un espace de rencontre, de pédagogie et de transaction, au service de la professionnalisation d’un secteur en pleine mutation.