E-sport au Maroc : succès pour la finale de L’banka League à Casablanca (VIDEO)

L’bankalik, la marque 100 % mobile du groupe Attijariwafa bank, a marqué un tournant en organisant la finale de la L’banka League, son premier tournoi national e-Sport amateur.

Un événement majeur tenu le 4 juin 2025 à la Cathédrale du Sacré-Cœur de Casablanca, diffusé en direct sur les réseaux sociaux et suivi par des milliers de jeunes passionnés.

Organisée sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine des Jeux Électroniques (FRMJE), et en partenariat avec Mastercard et FC Media, cette compétition a réuni les meilleurs talents issus de plusieurs semaines de qualifications régionales. Le tournoi s’est conclu dans une ambiance festive par le sacre du Champion du Maroc Amateur de L’banka League.

« Avec 47 % des 15-24 ans au Maroc qui sont gamers, nous voulons parler leur langage : celui de la passion, du talent et de la communauté », a affirmé Ghyzlaine Alami Marrouni, Directrice Exécutive chez Attijariwafa bank.

Une banque qui parle aussi aux jeunes

Pensée pour la génération mobile, L’bankalik propose une expérience 100 % digitale, simple et accessible. Elle confirme avec cette initiative son positionnement comme plateforme lifestyle et innovante.

Le président de la FRMJE, Hicham El Khlifi, a salué l’engagement de L’bankalik dans la structuration de l’écosystème e-Sport marocain.

Une carte League of Legends inédite

L’événement a aussi été l’occasion de dévoiler la première carte bancaire League of Legends de la région MENA, développée en partenariat avec Mastercard. Un design unique, des avantages exclusifs pour les gamers, et une façon d’associer finance et passion.

« Le Gaming est un formidable levier pour connecter avec les jeunes générations », a souligné Mohamed Benomar, DG Afrique du Nord de Mastercard.

Lancement de L’bankalik Start pour les 12-17 ans

Autre grande annonce : L’bankalik Start, une application bancaire pensée pour les adolescents de 12 à 17 ans. Conçue pour leur apprendre à gérer leur argent en toute autonomie, elle intègre un système de contrôle parental et s’active depuis l’espace Attijari Mobile des parents.