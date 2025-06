Cyberattaque : la DGSSI confirme l’origine de la fuite sur tawtik.ma

À la suite de la médiatisation d’une fuite de données survenue le 2 juin 2025, la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI) a mené des investigations approfondies pour évaluer l’ampleur et les origines de l’incident. Les résultats de cette enquête viennent éclaircir la situation et rassurer les usagers de certaines plateformes sensibles.

Selon les conclusions rendues publiques, les données exfiltrées proviennent exclusivement de la plateforme tawtik.ma, gérée par le Conseil National de l’Ordre des Notaires. En revanche, les systèmes de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) n’ont subi aucune compromission, malgré les inquiétudes initiales suscitées par la divulgation.

Face à cette faille, la plateforme tawtik.ma a été mise hors ligne par précaution, afin de corriger les vulnérabilités techniques ayant permis l’attaque. La DGSSI a assuré que des mesures correctives et proactives ont été immédiatement mises en œuvre, renforçant les mécanismes de sécurité déjà en place.

Cette réponse rapide vise à prévenir toute tentative de cyberattaque future et à restaurer la confiance dans les plateformes numériques utilisées dans les procédures notariales et foncières. Les autorités appellent les utilisateurs à la vigilance et rappellent que la cybersécurité demeure une priorité nationale.

L’incident relance le débat sur la résilience des infrastructures numériques publiques face aux menaces croissantes.