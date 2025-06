Eté 2025: une compagnie espagnole renforce ses dessertes vers le Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

La compagnie espagnole Air Nostrum, franchise d’Iberia, a annoncé, vendredi, le renforcement de ses liaisons aériennes entre l’Espagne et le Maroc à l’occasion de la saison estivale, à travers la mise en place de vols directs entre Malaga et les villes de Tanger et de Casablanca.

Les dessertes aériennes entre Malaga et Tanger, déjà opérationnelles, se poursuivront jusqu’au 28 juin à raison de deux rotations hebdomadaires, les mardis et samedis, a indiqué la compagnie dans un communiqué, notant qu’elles reprendront du 2 au 30 septembre avec la même rythme.

Entre temps, du 1er au 18 juillet, la fréquence passera à trois vols hebdomadaires (mardi, mercredi et samedi), avant de s’intensifier durant la haute saison estivale, du 19 juillet au 31 août, avec une cadence de cinq vols par semaine opérés les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches, a ajouté la même source.

Un total de 8.208 sièges sont proposés sur cette route durant l’été 2025, a précisé la compagnie.

Parallèlement, Air Nostrum assurera du 19 juillet au 30 août des vols directs entre Malaga et Casablanca à raison de trois dessertes par semaine, les mardis, jeudis et samedis. Cette ligne propose un total de 1.900 sièges.

Ces deux liaisons seront opérées en partage de code avec Royal Air Maroc, dans le cadre d’un partenariat stratégique visant à renforcer la connectivité aérienne entre le Maroc et l’Espagne.

Air Nostrum est leader de l’aviation régionale en Espagne et l’une des plus grandes compagnies aériennes européennes de sa catégorie. Elle opère pour le groupe Iberia sous la dénomination commerciale Iberia Regional Air Nostrum, et dessert 59 destinations dans 9 pays d’Europe et d’Afrique du Nord grâce à une flotte de 46 avions.

