Quel bilan pour le portail chikaya.ma en 2024 ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a indiqué mardi devant la Chambre des conseillers que le ministère a traité, en 2024 seulement, un total de 1.345 demandes et plaintes reçues via le Portail national des réclamations « chikaya.ma.

En réponse à deux questions autour du thème « Accélération de traitement des réclamations liées aux affaires de la diaspora marocaine », M. Bourita a souligné que « chikaya.ma » constitue un cadre opérationnel d’interaction avec les doléances des Marocains du monde, ajoutant que l’écoute et la prise en compte de leurs attentes sont d’une importance capitale.

Le ministre a précisé que les plaintes reçues peuvent être classées en quatre catégories principales. La première regroupe les plaintes à caractère consulaire portant sur les procédures et services fournis par les représentations diplomatiques, tandis que la deuxième concerne des problèmes liés à l’état civil ou aux affaires personnelles.

Il s’agit également des plaintes de nature civile ou pénale, nécessitant une intervention du ministère pour faciliter certaines démarches, a-t-il poursuivi, ajoutant que la quatrième catégorie concerne sur les plaintes à portée sociale, économique ou financière relatives aux sujets comme la fiscalité et le foncier.

Il a également assuré que le ministère traite directement toutes les plaintes qui relèvent de sa compétence, tandis que les autres réclamations sont transmises aux départements concernés ou à la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger.

En outre, il a fait état d’une coordination étroite avec l’Institution du Médiateur en vue d’interagir avec ces plaintes, soulignant que le nouveau cadre ordonné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, concernant la Fondation Mohammedia pour les Marocains résidant à l’étranger permettra de disposer d’un cadre plus adapté pour traiter plus rapidement et plus efficacement ces plaintes et ces attentes, apportant ainsi des réponses en temps opportun et assurant une meilleure coordination entre les départements concernés.