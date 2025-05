Aïd Al-Adha: le coup de gueule de Rachid El Idrissi (PHOTO)

Rachid El Idrissi a exprimé sa colère face à la décision de certains Marocains ‘acheter des moutons, malgré l’appel royal à annuler le rituel du sacrifice cette année. Une situation qui a de nouveau provoqué une hausse des prix et menacé le cheptel national.

Sur son compte Instagram, le journaliste a vivement critiqué ces citoyens, qui, selon lui, ont ignoré les efforts de l’État visant à renouveler et renforcer le cheptel ovin.

« L’avidité, la faim, la bêtise et l’ignorance… On dirait que les gens n’ont jamais consommé de viande ! Trop, c’est trop… Cette ignorance ancrée chez certaines personnes nuit au pays», a-t-il déploré.

«Certains ne pensent qu’à leur ventre, à leurs grillades et à leurs barbecues. Après eux le déluge… Ce n’est pas une généralité. Mais malheureusement, 90 % sont comme ça. Et ils veulent que le pays aille bien ? Un pays devient beau par la conscience de son peuple. Un peuple qui ne pense qu’à manger et boire ne s’en sortira jamais… Que Dieu protège mon pays», a ajouté le journaliste.

A noter que le Maroc a annulé le sacrifice de l’Aïd Al-Adha cette année, dans le cadre de la volonté de l’État de renouveler le cheptel ovin.

N.M.