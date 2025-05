Chantier de la protection sociale: mission accomplie pour le gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement a réussi à concrétiser les objectifs du chantier Royal relatif à la généralisation de la protection sociale, qui consistent à renforcer la cohésion sociale et à favoriser un accès équitable de tous les citoyens à leurs droits fondamentaux, a affirmé, mardi à la Chambre des conseillers, le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Intervenant lors de la séance mensuelle dédiée aux questions orales sur « La politique générale relative à la consolidation des fondements de l’équité et de la protection sociale », Akhannouch a souligné que « le chantier de la protection sociale est symbolique de la profondeur civilisationnelle et humanitaire du Royaume, de même qu’il reflète le caractère pionnier du modèle de réformes marocain ».

Ce projet Royal a constitué un point d’appui à la responsabilité sociale du gouvernement et un référentiel encadrant son action pour la mise en place de systèmes de protection sociale solides et inclusifs, a noté le Chef du gouvernement.

Selon lui, « la conduite de la transformation structurelle dans le domaine social est devenue une nécessité impérieuse qui porte en elle le noyau d’un État social moderne, garant de la justice sociale et promoteur d’un développement inclusif et durable ».

Dans cette transformation, a-t-il ajouté, le capital humain est placé au centre des priorités, selon des approches inspirées des meilleures pratiques internationales qui visent à remédier aux vulnérabilités économiques et sociales et à donner à l’ensemble des citoyens l’accès à une vie digne et équitable.

Et de noter que le gouvernement a fait de cette approche la base de ses interventions, l’ultime objectif étant de faire bénéficier l’ensemble des citoyens d’un système de protection sociale efficace et intégré. L’engagement de l’Exécutif à élargir le champ de la protection sociale, conformément au programme général tracé par le Roi Mohammed VI et aux dispositions de la loi-cadre relative à la protection sociale, « reflète la réussite du Maroc dans la conception d’un système intégré de protection sociale et le traitement des déséquilibres et des lacunes ayant limité son efficacité auparavant », a fait valoir Akhannouch.

Après d’intenses efforts et de multiples réformes décisives, le Royaume offre aujourd’hui un modèle unique en matière de gouvernance sociale et de qualité des services de base, à la faveur d’une approche ambitieuse ayant contribué à l’inclusion des différentes catégories vulnérables, dans la perspective de construire une société forte où prévalent le mérite et l’égalité des chances, a-t-il relevé.

Dans ce contexte, le Chef du gouvernement a fait remarquer que le « véritable mérite sociétal », loin d’être une mesure gouvernementale occasionnelle, reflète la détermination de l’Exécutif à entrer de plain-pied dans l’ère de la protection sociale durable, en s’appuyant sur un socle solide de mécanismes précis permettant d’accompagner l’évolution de la situation socio-économique des familles. Ces mécanismes permettront de renforcer la protection contre les risques affectant la cohésion du tissu social, en garantissant un accès équitable aux soins et aux revenus, a-t-il soutenu, estimant que « la généralisation réussie du Registre social unifié et du Registre national de la population sur l’ensemble des régions du Royaume avant les délais fixés, atteste de l’engagement du gouvernement à accélérer la modernisation du système de solidarité nationale ».

A cet égard, Akhannouch a souligné que les prestations qualitatives offertes par ces registres ont permis aux individus et aux familles de bénéficier des différents programmes de soutien fournis par l’État, selon une couverture territoriale fondée sur les principes de proximité et d’écoute.

S.L.