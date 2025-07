Pose de la première pierre du projet de valorisation du site archéologique de Sejilmassa

Le vendredi 11 juillet 2025 a marqué l’inauguration officielle et la pose de la première pierre du projet de protection et de valorisation du site archéologique de Sejilmassa. Initiée il y a un an par Monsieur

Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette opération

s’inscrit dans une dynamique culturelle forte et une ambition architecturale inédite au service de la mémoire

nationale.

Une ville au carrefour de l’histoire marocaine

Au cœur de l’oasis du Tafilalet, Sejilmassa fut fondée en 757 après J.-C. par les Banu Midrar. Rapidement,

elle devint un carrefour stratégique du commerce transsaharien, reliant le Maghreb aux grands royaumes

d’Afrique de l’Ouest. Des caravanes venues du Mali, du Ghana ou du Niger y faisaient transiter or, sel, épices

et soie. Ville de tolérance et de diversité, elle accueillait Amazighs, Arabes, Juifs, Andalous et Subsahariens

dans un climat d’échange et d’ouverture. Centre religieux, économique et culturel de premier plan,

Sejilmassa vit naître plusieurs dynasties majeures, notamment les Almoravides et les Alaouites. Avec le

recul du commerce caravanier au profit des routes maritimes, la cité déclina peu à peu, avant d’être

ensevelie sous les sables et reléguée aux récits des historiens.

Une architecture au service de la mémoire

C’est cette mémoire enfouie que le projet architectural porté par le cabinet AAZ, dirigé par Merouane

Oussama Zouaoui, ambitionne de faire revivre. Sélectionné pour son approche sensible des sites

patrimoniaux, déjà remarquée dans les projets de réhabilitation de l’INSAP, l’architecte a imaginé une

intervention profondément ancrée dans le génie du lieu. Sa vision marie patrimoine, symboles locaux et

gestes contemporains dans un respect total du contexte désertique et historique.

Initiée par les élèves de l’Université Internationale de Rabat (UIR), sous la direction de Madame Imane

Bennani, titulaire d’une chaire UNESCO, cette ambitieuse opération a été confiée à AAZ pour sa capacité à

allier intelligence architecturale et mémoire historique.

Le projet se déploie en deux phases majeures :

Phase 1 : La couverture du site archéologique

Lancée officiellement le 30 juin 2025 pour une durée prévisionnelle de 10 mois, cette première phase

consiste en la réalisation d’une couverture iconique de 7 000 m², pensée comme un dialogue entre

architecture et paysage. Inspirée des dunes mouvantes d’Erfoud et des formes souples des tentes

bédouines, elle s’élève au-dessus des vestiges comme un geste de protection et d’évocation poétique.

Sa structure porteuse, inspirée des palmiers des oasis — symboles de vie et de résilience — abritera entre

autres une salle de prière, possiblement à l’emplacement de l’une des premières mosquées de la cité. Ce geste architectural fort, à la fois discret et emblématique, a été confié à l’entreprise JET Contractor, pour un

montant global de 170 millions de dirhams TTC.

Phase 2 : Le musée introductif de Sejilmassa

En cours de conception au sein du cabinet AAZ, cette seconde étape prévoit la création d’un musée à 800

mètres du site, destiné à introduire les visiteurs à l’histoire de Sejilmassa.

Pensé comme un parcours immersif, il racontera la grandeur urbaine, culturelle et spirituelle de la cité. Une

exposition permanente évoquera notamment les origines de la dynastie alaouite, née à Sejilmassa, dans une

scénographie accessible, contemporaine et ancrée dans la mémoire collective.

L’écriture architecturale du musée s’inspire des éléments vernaculaires du Qsar Fayda : esplanade d’entrée,

passages en chicane, axe végétalisé, volumétries fragmentées, dans une composition contemporaine,

sobre, et sans pastiche.

Un repère culturel et architectural pour le sud marocain

Inscrit dans le circuit des oasis entre Merzouga et Errachidia, ce double projet se veut à la fois lieu de

mémoire, outil pédagogique et repère architectural durable. Il reflète la volonté partagée de faire revivre un

patrimoine enfoui, en le valorisant à travers une architecture audacieuse, respectueuse, et profondément

contextualisée.

Grâce à la vision de l’architecte Merouane Oussama Zouaoui, le projet affirme que l’architecture peut non

seulement protéger les ruines, mais aussi réactiver les récits, réancrer les identités, et inspirer les

générations futures.