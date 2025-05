Casablanca accueille « This is Africa » (هنا إفريقيا) : un village culturel africain inédit

Dans un contexte où le Maroc affirme sa place de carrefour culturel et de destination de grands événements, un projet atypique verra le jour le vendredi 23 mai 2025 sur la place Rachidi, en plein cœur de Casablanca.

« This is Africa » (هنا إفريقيا), un village culturel africain à ciel ouvert, pensé comme un lieu d’échange, de découverte et de célébration des cultures du continent. Il se déploiera sur une période exceptionnelle de huit mois, jusqu’au dimanche 18 janvier 2026.

Soutenu par la Wilaya de la Région Casablanca-Settat, le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Région Casablanca-Settat la Ville de Casablanca,le Conseil Préfectoral de Casablanca,l’Arrondissement Sidi Belyout et Casablanca Events & Animation, le projet est porté par la structure culturelle ANYA,en partenariat avec l’Association Atlas Azawan.

Pendant huit mois, le village culturel africain offrira des activités programmées six jours sur sept, du mardi au dimanche.

Avec une fréquentation attendue de plus d’un million de visiteurs, « This is Africa » proposera chaque semaine des temps forts, dans une ambiance festive, inclusive, familiale et accessible à tous. Le public pourra découvrir :

Une trentaine de stands mettant en valeur l’artisanat, la cuisine, les créations et les savoir-faire du Maroc et des pays du continent,

Des espaces de création et d'initiation pour enfants autour de la culture, de la musique, du sport, de la gastronomie et de l'art,

Un programme artistique et musical évolutif, pensé pour inciter à revenir, en famille ou entre amis, à la découverte de nouvelles expressions culturelles.

Véritable vitrine de la diversité africaine, le village valorisera toutes les régions du continent, mais également des pays invités dans une dynamique d’ouverture culturelle.

Pour accompagner cet événement de grande ampleur, une couverture médiatique panafricaine est prévue, incluant à la fois les médias traditionnels et les créateurs de contenu numérique (youtubeurs, influenceurs), afin de toucher un large public, notamment les jeunes générations.

À travers ce projet, Casablanca affirme son rôle de pôle culturel, économique et touristique en Afrique, tout en renforçant la visibilité des cultures africaines et leur place dans les grands rendez-vous du continent.