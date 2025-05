Installation de Hicham Balaoui, le nouveau président du Ministère public

Par LeSiteinfo avec MAP

La cérémonie d’installation de Hicham Balaoui, que le Roi Mohammed VI avait nommé Procureur général du Roi près la Cour de cassation, Président du Ministère public, s’est déroulée, mercredi au siège de la Cour de Cassation à Rabat, en présence de plusieurs personnalités.

Présidée par le premier président de la Cour de cassation et président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ( CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, cette cérémonie s’est tenue en présence notamment du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, du secrétaire général du gouvernement, Mohamed El Hajjoui, du Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, du président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Amine Benabdellah, ainsi que de présidents d’instances et institutions constitutionnelles, de membres du CSPJ, de présidents de commissions parlementaires, de responsables judiciaires et de présidents d’associations professionnelles de la magistrature.

A cette occasion, Balaoui a exprimé sa fierté de la confiance placée en lui par le Roi Mohammed VI, Président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, et de sa gratitude pour la Haute sollicitude dont ne cesse le Souverain d’entourer le pouvoir judiciaire et ses magistrats, ainsi que pour Son soutien permanent à la consolidation de ses fondements.

Dans le même sillage, il a évoqué les sacrifices importants consentis par les magistrats « qui ont porté le flambeau de la justice de génération en génération, contribuant ainsi à la consolidation de son édifice ».

Balaoui a, en outre, réaffirmé sa volonté de poursuivre le travail aux côtés de tous les acteurs du secteur de la justice en vue de contribuer à l’amélioration de ses performances, par le biais de la consécration de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de la préservation de l’autonomie du ministère public, tout en veillant à l’application rigoureuse de la loi et à la garantie du principe de sa primauté et de l’égalité de tous devant la loi.

Évoquant le rôle central de la justice dans la réalisation du développement, M. Balaoui a fait part de sa détermination à renforcer le rôle du Ministère public en matière de maintien de l’ordre public économique et de promotion de l’investissement, exprimant sa volonté de procéder à la révision de la structure de ses services afin d’être en phase avec le rôle qu’il assume. Il a aussi affirmé que le Ministère public ne ménagera aucun effort pour contribuer à la moralisation de la vie publique, en coordination avec les autres acteurs, afin d’assurer la protection des deniers publics, promouvoir les valeurs de probité et de transparence et garantir la stricte application de la loi.

Balaoui a par ailleurs réaffirmé son engagement total à renforcer la coordination et la complémentarité entre la Présidence du Ministère Public et le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire au service de la justice dans le Royaume, ainsi qu’à institutionnaliser la coopération entre les deux institutions dans des domaines d’intérêt commun. Il a, dans ce sens, exprimé sa détermination à raffermir les relations de coopération avec les différents acteurs dans le domaine de la justice, notamment le corps judiciaire, le ministère de la Justice, les différentes professions juridiques et judiciaires, les services de la police judiciaire, ainsi que les instances et institutions d’intérêt commun.

Balaoui occupait, depuis 2018, le poste de Secrétaire général à la Présidence du Ministère public. Il a aussi exercé en tant que chef de cabinet du Président du Ministère public (2017-2018).

En 2021, il a été nommé membre de l’Instance conjointe de coordination entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le ministère de la Justice et la présidence du Ministère public. Il a aussi siégé au sein de la commission des archives judiciaires (2022) et présidé la commission des infractions fiscales (2023).

