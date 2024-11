El Hassan Daki victime d’un malaise à Agadir

El Hassan Daki, le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, a été victime d’un malaise ce jeudi à Agadir.

Selon une source de Le Site info, Daki devait assister, en compagnie du ministre de la Justice, à l’inauguration des Cours d’appels administrative et commerciale d’Agadir et des tribunaux de première instance et de la famille à Biougri. Il n’a finalement pas pu y prendre part suite à la détérioration de son état de santé.

El Hassan Daki a d’ailleurs été évacué en urgence à l’hôpital militaire d’Inezgane pour recevoir les soins nécessaires.

H.M.