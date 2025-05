Feuille de route du secteur de l’emploi: Akhannouch préside une nouvelle réunion

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mardi à Rabat, la quatrième réunion consacrée au suivi de la mise en œuvre de la feuille de route du secteur de l’emploi.

Cette réunion a été consacrée à l’examen des mécanismes visant à renforcer les opportunités d’emploi grâce aux grands chantiers lancés dans le Royaume, notamment ceux liés au secteur du bâtiment et des travaux publics.

La rencontre a été également l’occasion de se féliciter de l’amélioration de la situation du marché du travail et de la baisse des taux de chômage dans les zones urbaines et rurales au cours du premier trimestre 2025, en passant de 13,7% à 13,3% au niveau national (en baisse de 0,4 point), selon la dernière note d’information émise par le Haut-Commissariat au Plan.

Et de poursuivre que la réunion s’est également penchée sur l’accompagnement des Très petites, petites et moyennes entreprises, l’adaptation des formations aux besoins du marché du travail, ainsi que la contribution directe des investissements publics et privés à la création de l’emploi.

Lors de cette rencontre, Akhannouch a appelé les différentes parties prenantes à renforcer leur engagement dans la dynamique générée par la feuille de route du secteur de l’emploi aux niveaux national et régional, soulignant que les grands projets initiés par le Royaume à l’horizon 2030 représentent une étape importante dans la stimulation de la reprise économique, la réalisation de l’inclusion sociale et la création d’opportunités d’emploi durables.

